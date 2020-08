Inter, Lazaro verso il Borussia Monchengladbach: ecco l’offerta tedesca (Di domenica 16 agosto 2020) Dalla Premier Liga alla Bundesliga, rimanendo di proprietà dell’Inter. Sembra questo il futuro che attende Valentino Lazaro, esterno austriaco che dopo la stagione in prestito al Newcastle sta per trasferirsi con la stessa formula al Borussia Monchengladbach club che, secondo la stampa tedesca, potrebbe assicurarsi anche il diritto d’acquisto per 15-20 milioni di euro. Lazaro, legato all’Inter fino al 2023, ha già giocato in Germania con la maglia dell’Hertha Berlino. Leggi su sportface

