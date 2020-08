“Indossate la mascherina e lavatevi le mani come dopo aver toccato jalapenos”, il consiglio anti-Covid del medico di “Vite al limite” – Video (Di domenica 16 agosto 2020) Indossare sempre la mascherina e lavarsi le mani come se “aveste appena mangiato un jalapenos” e sentiste il bisogno di “toccarvi gli occhi”. Così il celebre dottor Younan Nowzaradan star della tv con la trasmissione “Vite al limite”, invita i cittadini a rispettare le norme anti-Covid. Con un Video su Facebook il dottore ricorda anche di mantenere la “distanza sociale” e di non toccarsi mai la faccia. L'articolo “Indossate la mascherina e lavatevi le mani come dopo aver toccato jalapenos”, il consiglio anti-Covid del medico di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Antonio_Tajani : Mi rivolgo ai giovani che in queste notti estive si ritrovano nei luoghi di villeggiatura con le loro comitive di a… - ilfattovideo : “Indossate la mascherina e lavatevi le mani come dopo aver toccato jalapenos”, il consiglio anti-Covid del medico d… - albertolapenna : RT @Antonio_Tajani: Mi rivolgo ai giovani che in queste notti estive si ritrovano nei luoghi di villeggiatura con le loro comitive di amici… - LadyPiratessa : Ma cosa vi costa essere educati? Indossate la mascherina! - sharon_messina : Amore mio quanto sei bello. Imparate gente!!! INDOSSATE LA MASCHERINA COME LUI SE VOLETE VEDERLO IN CONCERTO A FEBB… -

Ultime Notizie dalla rete : “Indossate mascherina Coronavirus, in Spagna ricoveri più che quadruplicati in un mese Affaritaliani.it