Incendi boschivi, oltre 236 dall'inizio dell'anno in Campania (Di domenica 16 agosto 2020) Il Vesuvio brucia ancora, Incendio a ridosso del Parco nazionale 26 July 2020 Astroni, arriva l'app per segnalare situazioni a rischio Incendi 27 July 2020 Sono 236 gli Incendi boschivi scoppiati dall'... Leggi su napolitoday

Viminale : Al lavoro 5.000 #vigilidelfuoco per #Ferragosto, 15 canadair e 10 elicotteri per incendi boschivi. 730.000 interven… - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Parte la stagione degli incendi boschivi, da inizio anno sono già 236 LEGGI LA NEWS:… - NoiTv : Incendi boschivi, provincia di Lucca tra le più colpite - - ilGazzettinoves : Incendi boschivi in #Campania, oltre 236 dall’inizio dell’anno: 12 le persone denunciate - NapoliToday : #Cronaca Incendi boschivi, oltre 236 dall'inizio dell'anno in Campania -