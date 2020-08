In tasca il reddito di cittadinanza, al lavoro in nero: vengono alla luce nuovi scandali (Di domenica 16 agosto 2020) Lavorava in nero in un ristorante di Ortona (Chieti) e percepiva il reddito di cittadinanza. È quanto hanno scoperto i carabinieri durante l’attività di controllo per verificare il rispetto delle norme anti Covid. E anche di quelle in materia di lavoro nei ristoranti, stabilimenti balneari e nei luoghi di intrattenimento. reddito di cittadinanza, ma lavorava in nero In particolare, nel lungo weekend di ferragosto, gli agenti hanno controllato diversi esercizi pubblici del tratto litoraneo compreso tra Ortona e Fossacesia. E appunto in località Lido Riccio di Ortona hanno scoperto due lavoratori “in nero”, di cui uno, tra l’altro, percettore del reddito di cittadinanza, e ... Leggi su secoloditalia

RenatoGianmarco : RT @SecolodItalia1: In tasca il reddito di cittadinanza, al lavoro in nero: vengono alla luce nuovi scandali - SecolodItalia1 : In tasca il reddito di cittadinanza, al lavoro in nero: vengono alla luce nuovi scandali - titi_il : A me sta benissimo. A patto che paghiate di tasca vostra i danni del lockdown: economici e sanitari (i morti per in… - blade_runner68 : @IlMici8 Di recente avviene il contrario, chi se la passa bene fa i conti in tasca a chi prende il RdC o il reddito… - famarella : @Filli94 @sole24ore Penso che la fortuna delle azioni di quelle antiche eliche risiedesse nella 'visione socio-poli… -

Ultime Notizie dalla rete : tasca reddito Biella, in cambio della droga si fa consegnare la tessera del reddito di cittadinanza: arrestato per spaccio ed estorsione La Stampa Ferragosto 2020 a Milano e provincia: tanti Turisti ma anche attenzione a chi è in difficoltà

Ferragosto anomalo causa Covid, ma non per questo meno ricco di iniziative, quello alle spalle per il 2020. Tanti turisti in città , non come negli scorsi anni), ma sempre fila per visitar musei, poi ...

Il Ferragosto dei nuovi poveri a Milano, giovani famiglie col terrore di finire in strada

Durante il lockdown, raccontano all’AGI esponenti delle principali realtà di aiuto, c’erano anche persone a digiuno da 4 giorni, un fatto molto anomalo per una realtà come quella milanese Durante il l ...

Ferragosto anomalo causa Covid, ma non per questo meno ricco di iniziative, quello alle spalle per il 2020. Tanti turisti in città , non come negli scorsi anni), ma sempre fila per visitar musei, poi ...Durante il lockdown, raccontano all’AGI esponenti delle principali realtà di aiuto, c’erano anche persone a digiuno da 4 giorni, un fatto molto anomalo per una realtà come quella milanese Durante il l ...