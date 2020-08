In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Agosto: Fine dei balli e mascherine di sera: “Mai più lockdown” (Di lunedì 17 agosto 2020) Il ribelle Emiliano: “Danni gravi”. Primo stop da maggio Si richiude: ferme tutte le discoteche, la mascherina sarà obbligatoria di sera Da oggi al 7 settembre ri-chiudono le discoteche e, contemporaneamente, ci sarà una stretta su regole e controlli: la mascherina, ad esempio, andrà messa sempre nei locali e nei luoghi pubblici affollati dopo le 18. Una decisione che, in realtà, riguarda circa il 10% dei locali da ballo – in pochi hanno riaperto quest’estate – … di Marco Palombi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Oscuri presagi. “Nonostante Covid19 ci abbia consegnato un tempo di sofferenza, dobbiamo continuare con determinazione e fiducia a credere nella vita. E a batterci ogni giorno perché ognuno possa guardare al suo futuro con la speranza di farcela. Buon ... Leggi su ilfattoquotidiano

Leader vittime di complotti ben congegnati o di fanatici spinti dall’odio. Il 22 agosto in edicola gratis con il quotidiano il primo libro della serie inedita sui grandi omicidi ...

Scavi di Pompei, l’ultimo scempio: turista sul tetto delle Terme per un selfie

La cultura calpestata da turisti indisciplinati: lo scatto che ha fatto indignare studiosi e appassionati della Pompei romana. È caccia alla giovane incivile. La foto della turista sul tetto delle Ter ...

