Impennata di contagi, in Italia: +629 Speranza: preoccupazione, anche per l’Europa (Di domenica 16 agosto 2020) Continuano a crescere i casi di coronavirus in Italia. Secondo il bollettino di Ferragosto del ministero della Salute, nelle precedenti 24 ore si sono registrati 629 nuovi positivi, in aumento rispetto ai 574 del 14 agosto. È un dato che non si verificava dal 23 maggio. Leggi su ecodibergamo

