Il virus della mediocrità: perché senza una cultura nazionale l'Italia non può rialzarsi (Di domenica 16 agosto 2020) Roma, 16 ago – Apparrebbe ridondante elencare opere e figure artistiche che hanno contribuito a far sì che l'Italia venga considerata culla di civilizzazione, storia e cultura sin dall'antichità. Risulta invece adeguato, e alquanto beffardo, elaborare e constatare la deriva che ha assunto la nostra società. Classe politica, giornalistica e scolastica ad esempio sono considerabili indicative di un declino dilagante negli anni: scranni parlamentari, talvolta anche i ministeri, sono occupati da esponenti di partito senza consono grado culturale o d'esperienza politica. Le redazioni e le colonne di giornali, come di canali d'informazione un tempo di spessore, non adoperano più dovuti filtri ed incamerano esponenti di preparazione indubbiamente rivedibile. Anche la scuola, base ...

