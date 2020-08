Il Siviglia sa come si fa, finale d’Europa League in tasca: il Manchester United costretto alla resa (Di domenica 16 agosto 2020) Il Siviglia è la prima finalista dell’edizione 2020 di Europa League, gli spagnoli non lasciano scampo al Manchester United, confermando il proprio feeling con questa competizione dopo averla vinta ben cinque volte. Pool/Getty ImagesUna partita tirata e ricca di colpi di scena quella andata in scena questa sera a Colonia, caratterizzata da numerose occasioni da gol e continui ribaltamenti di fronte. Botta e risposta nel primo tempo tra Bruno Fernandes e Suso, che fissano il punteggio sull’1-1 all’intervallo. Nella ripresa poi è De Jong a trovare la zampata vincente a poco più di dieci minuti dalla fine, un colpo durissimo per il Manchester United che non riesce più a reagire, nonostante i sei minuti di ... Leggi su sportfair

