Il segreto sulla morte di Lady D.: “Lei ha cambiato itinerario all’ultimo minuto, voleva andare in Italia” (Di domenica 16 agosto 2020) La morte della principessa del popolo, Lady D., è ancora un mistero. Nel corso degli anni sono state tantissime le ipotesi avanzate; si tratta di una storia misteriosa, difficile da decriptare. Tuttavia, ci sono delle dichiarazioni che hanno aperto degli scenari interessanti. “E’ stato lui a cambiare itinerario, lei stava andando in Italia…” Si chiama Dai Davis, è l’ex capo della sicurezza dei Windsor ed è stato lui a rilasciare, qualche tempo fa, un’intervista esclusiva al settimanale “Chi”, svelando alcuni particolari scioccanti sulla tragica scomparsa della principessa Diana. In carica dal 1995 al 1998 e a capo di ben 450 persone destinate alla sicurezza dei Windsor, Davis ha ripercorso gli anni cruciali della vita di Lady Diana, ... Leggi su velvetgossip

Jennifer Lopez porta la parrucca a 51 anni: svelato il segreto [FOTO]

