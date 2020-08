Il retroscena: come nasce il coinvolgimento di CR7 nella scelta del nuovo centravanti (Di lunedì 17 agosto 2020) Vi abbiamo raccontato nella serata di venerdì che Cristiano Ronaldo chiederà alla Juve di fare un tentativo per Benzema. E il tentativo verrà sicuramente fatto, poi vedremo il resto. Tutto nasce da due passaggi essenziali. Il primo nasce dai numeri: CR7 ritiene che Karim sia il suo partner perfetto e non potrebbe essere diversamente visto che hanno segnato ben 475 reti nelle 622 presenze totali con il Real. Quando ha Benzema accanto, Ronaldo si esalta. E’ vero che il francese ha una clausola da un miliardo di euro, ma potrebbe anche essere a fine ciclo. Per il Real è una pedina importante, ma il Real prima o poi prenderà un altro attaccante, lui giovane e da nuovo ciclo (per esempio al Madrid, tra gli altri, pur avendo caratteristiche diverse piace moltissimo Dybala e la Juve ... Leggi su alfredopedulla

Mercato, Pedullà: Juve, i dubbi su Dybala e quel rinnovo che ancora non arriva

Kate Middleton, il gesto di pace che Meghan Markle rifiutò

Finding Freedom, la biografia che racconta i retroscena della Megxit, svela nuovi dettagli sulla faida fra Meghan Markle e Kate Middleton. Sembra infatti che qualche tempo fa la duchessa di Cambridge ...

