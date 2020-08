"Il prossimo passo sarà vietare la campagna elettorale". Becchi vede il piano di Conte: fine della democrazia (Di domenica 16 agosto 2020) “Il prossimo passo ad inizio settembre sarà il divieto di fare campagna elettorale nelle piazze a causa di assembramenti. Elezioni senza campagne elettorali: la fine della democrazia”. È questo lo scenario immaginato da Paolo Becchi dopo aver appreso che il governo ha deciso di chiudere tutte le discoteche d'Italia e di istituire l'obbligo di uso della mascherina dalle 18 alle 6 anche all'aperto. Secondo l'editorialista di Libero siamo dinanzi ad una sorta di coprifuoco che potrebbe essere il preavviso di nuove stringenti misure anti-Covid: “Il virus circola anche all'aperto ma solo col calar del sole. È chiaro che stanno preparando il terreno per un nuovo lockdown”. Ma ... Leggi su liberoquotidiano

