Il primario della terapia intensiva dell’ospedale dell’Aquila in isolamento COVID-19 (Di domenica 16 agosto 2020) Fanco Marinangeli, responsabile del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila e del G8, la struttura riconvertita per l’emergenza Coronavirus, è in isolamento fiduciario dopo essere stato in contatto con un caso positivo. Il primario della terapia intensiva dell’ospedale dell’Aquila in isolamento COVID-19 A raccontare cosa è successo è stato proprio lui con un post su Facebook: Per chi preferisce credere che tutto sia tornato alla normalità… da ieri sono in isolamento fiduciario. Un ferragosto da dimenticare… in linea con il primo semestre 2020… Il virus gira e chiunque pensi il contrario dovra’ fare i conti con la realtà. Ieri ... Leggi su nextquotidiano

