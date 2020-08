Il marito di Caterina Balivo è “Sparito”, la risposta della conduttrice spiazza (Di domenica 16 agosto 2020) Caterina Balivo, in molti si domandano che fine abbia fatto suo marito Guido Maria Brera. L’uomo non si vede al fianco della conduttrice da diverso tempo, la risposta di Cate stupisce: “Sparito.” Caterina Balivo, Fonte foto: Instagram (@CaterinaBalivo)I primi rumors su una presunta crisi di coppia sono sorti con il matrimonio di Sarah Balivo, il marito di Caterina non è stato immortalato in nessun scatto della splendida giornata. L’intera famiglia Balivo si è goduta lo splendido mare di Favignana ma anche in questo caso nessuna traccia dell’economica, ecco ... Leggi su chenews

FeluchiPaola : RT @GallozziMrita: Caterina DiStefano aveva 46 anni e 2 figli.Oggi, è stata uccisa dal marito.Era un'operatrice socio-sanitaria in un centr… - Simona_Ti : RT @GallozziMrita: Caterina DiStefano aveva 46 anni e 2 figli.Oggi, è stata uccisa dal marito.Era un'operatrice socio-sanitaria in un centr… - Patty12784303 : RT @GallozziMrita: Caterina DiStefano aveva 46 anni e 2 figli.Oggi, è stata uccisa dal marito.Era un'operatrice socio-sanitaria in un centr… - Agricolturabio1 : RT @GallozziMrita: Caterina DiStefano aveva 46 anni e 2 figli.Oggi, è stata uccisa dal marito.Era un'operatrice socio-sanitaria in un centr… - gunnar_ror : RT @GallozziMrita: Caterina DiStefano aveva 46 anni e 2 figli.Oggi, è stata uccisa dal marito.Era un'operatrice socio-sanitaria in un centr… -