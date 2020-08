Il Governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia, mascherina obbligatoria dalle 18 alle 6 (Di domenica 16 agosto 2020) Dopo le polemiche degli ultimi giorni, i video e le immagini passati in rete, che mostravano una situazione poco rispettosa delle regole, il Governo ha preso la sua decisione. Vedremo solo nei prossimi giorni se l’intervento sarà servito a prevenire una situazione che potrebbe peggiorare o meno. Le discoteche in ogni caso, in tutta Italia, si chiudono. E’ questa la decisione presa dal Governo dopo il vertice con le Regioni. La decisione presa è quella di chiudere le discoteche in tutta Italia, decisione che arriva dopo i dati poco incoraggianti degli ultimi giorni, riguardo all’aumento dei contagi di coronavirus. Non sono ammesse deroghe regionali alla normativa nazionale. Non solo una costante ... Leggi su ultimenotizieflash

