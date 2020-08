Il Governo ha deciso: discoteche all’aperto e sale da ballo chiuse! (Di domenica 16 agosto 2020) La decisione è arrivata al termine di un confronto tra i ministri della salute e degli affari regionali, Speranza e Boccia. Il Governo pone il veto all’apertura delle discoteche fino al prossimo 7 settembre, fino a nuovo aggiornamento. Tanto tuonò, che alla fine piovve. E con una decisione che potrebbe essere considerata tardiva, le discoteche … L'articolo Il Governo ha deciso: discoteche all’aperto e sale da ballo chiuse! proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

