Il focolaio alla casa di cura “Le Ancelle Francescane del Buon Pastore” a Roma (Di domenica 16 agosto 2020) Un nuovo focolaio di coronavirus a Roma è stato individuato in una casa di cura. Ci sono 24 positivi Il focolaio alla casa di cura “Le Ancelle Francescane del Buon Pastore” a Roma Il nuovo cluster si trova nella Asl Roma 1: è stato individuato nella casa di cura “le Ancelle Francescane del Buon Pastore” in via di Vallelunga. Sono 24 i pazienti positivi tutti nella struttura di lungo degenza. Il caso indice con molta probabilità è un operatore sanitario. La Asl Roma 1 sta svolgendo l’indagine epidemiologica e ... Leggi su nextquotidiano

clikservernet : Il focolaio alla casa di cura “Le Ancelle Francescane del Buon Pastore” a Roma - Noovyis : (Il focolaio alla casa di cura “Le Ancelle Francescane del Buon Pastore” a Roma) Playhitmusic - - neXtquotidiano : Il focolaio alla casa di cura “Le Ancelle Francescane del Buon Pastore” a #Roma - generacomplotti : RT @ylesweet666: Contagiato dalla figlia tornata dalle vacanze in Croazia. Un 60enne senza patologie pregresse. Leggo che per qualcuno è u… - ylesweet666 : Contagiato dalla figlia tornata dalle vacanze in Croazia. Un 60enne senza patologie pregresse. Leggo che per qualc… -

Ultime Notizie dalla rete : focolaio alla Coronavirus, dal Veneto alla Puglia: quali sono i nuovi focolai di Covid-19. FOTO Sky Tg24 Coronavirus, Lopalco: «Fermare subito i focolai per evitare una seconda ondata»

LA SCUOLA In giorni così concitati, a tenere banco è anche la questione scuola: «La riapertura resta una priorità, sebbene qualche focolaio inevitabilmente ... quindi vanno considerati alla stregua ...

Il focolaio alla casa di cura “Le Ancelle Francescane del Buon Pastore” a Roma

Il nuovo cluster si trova nella Asl Roma 1: è stato individuato nella casa di cura “le Ancelle Francescane del Buon Pastore” in via di Vallelunga. Sono 24 i pazienti positivi tutti nella struttura di ...

LA SCUOLA In giorni così concitati, a tenere banco è anche la questione scuola: «La riapertura resta una priorità, sebbene qualche focolaio inevitabilmente ... quindi vanno considerati alla stregua ...Il nuovo cluster si trova nella Asl Roma 1: è stato individuato nella casa di cura “le Ancelle Francescane del Buon Pastore” in via di Vallelunga. Sono 24 i pazienti positivi tutti nella struttura di ...