Il Festival dell'anno della pandemia si è concluso (Di domenica 16 agosto 2020) Il bilancio degli organizzatori è positivo, tutto sommato: nelle sale di Locarno e Muralto quasi 6000 presenze Leggi su media.tio.ch

Celebra i suoi 60 anni un attore che ha sempre lasciato il segno lungo gli ormai 45 anni di carriera. E sarà stato infatti il cinema stesso a scegliere Sean Penn, nato proprio nella città della grande ...Si è conclusa oggi Locarno 2020 – For the Future of Films, l’edizione speciale del Locarno Film Festival nell’anno della pandemia globale. A chiuderla è stato il presidente Marco Solari: “I nostri obi ...