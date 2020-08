Il coronavirus non risparmia nessuno. Boldi e De Sica, sospese le riprese del loro cinepanettone (Di domenica 16 agosto 2020) “Questo film non s'ha da fare”: allarme sul sul di Natale su Marte, il nuovo cinepanettone firmato Boldi- De Sica. Giunge notizia di due positivi sul set. Si tratterebbe di due persone che portano i pasti. Nonostante i controlli serrati, sembra che l'imprevisto non sia mancato. riprese sospese. Infatti, sono scattati immediatamente i controlli: esito negativo per una trentina di persone. Adesso, sembra che le riprese possano riprendere a breve: qualche giorno di ritardo che non comporterà problemi alla lavorazione del film. Leggi su liberoquotidiano

