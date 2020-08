Il coronavirus irrompe anche nelle serie tv: i medical drama lo racconteranno (Di domenica 16 agosto 2020) La pandemia da coronavirus ha modificato davvero tanto le nostre abitudini. I cambiamenti sono stati necessari anche nel mondo del cinema e dello spettacolo. Alcune serie televisive ne stanno però approfittando per portare sul piccolo schermo il coronavirus in maniera seriale. Che cosa vuole dire? Che serie come Grey’s Anatomy e The Resident che sono dei medical drama, racconteranno proprio il Covid 19 nelle nuove stagioni. Purtroppo non esiste ancora una data di messa in onda perché non è nemmeno chiaro quando inizieranno e termineranno le registrazioni degli episodi. In effetti è proprio colpa del coronavirus che sta rallentando abbastanza i tempi. In Grey’s Anatomy e ... Leggi su ultimenotizieflash

