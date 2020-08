Il consigliere Nanni Russo risponde a Matera sulla revoca di Iannace (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Stupisce la reazione scomposta del sindaco di Bucciano Matera sulla revoca di Iannace. Matera con la sua famiglia è in evidente conflitto di interessi con il Comune di Benevento e con l’Asi”. Così il consigliere comunale di Benevento Nanni Russo. “Matera farebbe bene a starsene in silenzio altrimenti siamo noi che dobbiamo alcune domande alla sua azienda di famiglia. Come mai ancora non completano i lavori post-alluvione all’Asi (dove sono interessate le telecamere e la pubblica illuminazione) malgrado siano trascorsi anni? Come mai i lavori vanno a rallentatore? Invece che scrivere baggianate visto che parla di sviluppo, consigliasse alla sua famiglia di ... Leggi su anteprima24

Niente discesa dei Candelieri per il 14 agosto, ma Sassari scioglierà comunque il voto alla Madonna dell'Assunta. È questo il messaggio che arriva dal Comune e dall'Arcidiocesi in vista della ricorren ...

