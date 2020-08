Il cane scondizola felice alla padrona…che lo sta abbandonando VIDEO (Di domenica 16 agosto 2020) Un VIDEO ormai virale: le immagini di un abbandono drammatico e commovente allo stesso tempo. Il cinismo di una donna che non è ancora stata trovata. Un cane felice, con la certezza che avrebbe fatto una lunga passeggiata nel bosco con la sua padrona. Scodinzolava alla sua aguzzina: i cani non riescono nemmeno a pensare agli abbandoni e ai tradimenti, Henry non poteva immaginare quello che sarebbe successo. Un’auto si ferma. Scende una donna che apre lo sportello anteriore. Fa scendere un cane Golden Retriever che si guarda intorno senza allontanarsi. Scodinzola, aspetta che quella sua ‘amica’ gli dica dove andare. Un inganno. Il cane si avvicina al sentiero, ma poi si ferma. Così la donna si avvicina e lo accompagna nell’area ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : cane scondizola Il cane scondizola felice alla padrona...che lo sta abbandonando... CheNews.it Camogli: fedeltà e bontà premiate a San Rocco (2)

Come altre manifestazioni importanti, anche il Premio “Fedeltà del cane” di San Rocco di Camogli si è svolto in modo differente dal solito causa emergenza covid. Davanti al palco, nello slargo dietro ...

Abbandona il cane in un parcheggio e fugge via: il momento crudele ripreso in un video

Un’auto si ferma. Scende una donna che apre lo sportello anteriore. Fa scendere un cane Golden Retriever che si guarda intorno senza allontanarsi. Scodinzola, aspetta che quella sua (finta) “amica uma ...

Come altre manifestazioni importanti, anche il Premio “Fedeltà del cane” di San Rocco di Camogli si è svolto in modo differente dal solito causa emergenza covid. Davanti al palco, nello slargo dietro ...Un’auto si ferma. Scende una donna che apre lo sportello anteriore. Fa scendere un cane Golden Retriever che si guarda intorno senza allontanarsi. Scodinzola, aspetta che quella sua (finta) “amica uma ...