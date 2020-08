Il bollettino sul Coronavirus oggi 16 agosto nel Lazio (Di domenica 16 agosto 2020) La situazione dei contagi di Coronavirus oggi nel Lazio secondo i dati del bollettino della Regione: oggi 68 casi e nessun decesso. La Regione Lazio specifica che un terzo dei nuovi casi è riferito al focolaio della casa di cura a via di Vallelunga, mentre un altro terzo sono casi di importazione o riguardano giovani di rientro da vacanze: sette casi di rientro da Malta, tre casi da Croazia, tre casi da Ucraina, tre casi da Spagna (uno da Formentera), tre casi da Grecia (Corfu’), un caso da Romania e un caso da Libano. I dati di ieri sul Coronavirus nel LazioL'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano

