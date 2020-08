Il bollettino di oggi 16 agosto sul Coronavirus in Lombardia (Di domenica 16 agosto 2020) La situazione dei contagi di Coronavirus oggi 16 agosto in Lombardia secondo i dati del bollettino della Regione: oggi sono 61 i nuovi casi positivi. Tre decessi nelle ultime 24 ore. Il bollettino della Regione Lombardia specifica che tra i 61 nuovi casi 5 sono debolmente positivi. I nuovi contagi rintracciati grazie ai test sierologici oggi sono pari a zero. A fronte di un numero inferiore di positivi rispetto a ieri, quando sfioravano i 100 casi, oggi c’è anche un numero inferiori di tamponi. Sono solo 4.882, per un totale complessivo dall’inizio dell’emergenza di 1.413.754. Salgono ancora i ricoverati in terapia intensiva che arrivano a 13 in aumento di 1 unità, ... Leggi su nextquotidiano

