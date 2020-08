Ignazio Moser, Anna Safronick risponde al gossip: cosa ha detto (Di domenica 16 agosto 2020) Coinvolta involontariamente nel gossip che riguarda la crisi sentimentale della coppia Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez dovuta a motivi ancora non rivelati dai diretti interessati, Anna Safronick ha spiegato la sua posizione su Instagram. L’attrice nota per aver interpretato Le 3 Rose di Eva e Centovetrine si è completamente dissociata dal pettegolezzo mettendo in guardia una certa stampa su quelle che vengono definite fake news. La Safronick ha poi dichiarato d’essere fidanzata anche se ufficialmente non se n’è mai parlato è legata al deejay Tommaso Cicchinelli. In effetti solo qualche settimana fa l’attrice è stata paparazzata da Diva e Donna proprio tra le braccia del deejay e questo conferma che la storia con ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Ignazio Moser, Anna Safronick risponde al gossip: cosa ha detto - amelia8389 : @Didi22597060 @Disastr87837937 Non dice ne siamo venuti ne è venuto. Dice qui in consolle c e mio fratello ignazio moser - amelia8389 : @margher30603195 @Disastr87837937 Per tutte le single di san teodoro qui in consolle c e mio fratello ignazio moser! Cit. Andrea - ELISABE60448893 : @Disastr87837937 Per tutte le ragazze single e venuto a trovarmi un ragazzo single Ignazio Moser.. Cit Dama.. (più o meno così) ?? - filadelfo72 : #Giulia #DeLellis nel #video del nuovo brano di #Andrea #Damante, dedica su #Instagram: 'Orgogliosa'… -