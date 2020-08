Idris Elba sarà il protagonista di un nuovo film di spionaggio per Apple TV+ (Di domenica 16 agosto 2020) Idris Elba interpreterà il protagonista di un nuovo spy film romantico in arrivo su Apple TV+: lo ha confermato Entertainment Weekly. L’attore, con la società di produzione Green Door Pictures, ha precedentemente siglato un accordo con Apple che prevede la realizzazione di diversi contenuti. Per quanto riguarda il nuovo thriller di spionaggio, i dettagli sono ancora pochi. La fonte non ha infatti diffuso informazioni in merito alla trama e al titolo, ma sappiamo che sarà ambientato in Africa e che conterrà molto romanticismo. La sceneggiatura sarà scritta da Travon Free. Simon Kinberg e Audrey Chon produrranno la nuova pellicola. Kinberg è conosciuto per aver prodotto diversi ... Leggi su optimagazine

