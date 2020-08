I dati della Protezione Civile sul Coronavirus oggi 16 agosto in Italia (Di domenica 16 agosto 2020) Il bollettino del ministero della Salute e : ci sono 479 nuovi positivi (in calo rispetto ai 629 di ieri) con 36807 tamponi processati (ieri erano 53123). I morti registrati per COVID-19 sono 4. Sono 146 i dimessi o guariti. A quota zero casi ci sono la Provincia di Trento e Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. In terapia intensiva ci sono 56 persone (una in più di ieri) mentre i ricoverati con sintomi sono 787 (ieri erano 764, 23 in meno). I pazienti in isolamento domiciliare sono 13890 e gli attualmente positivi contati dal bollettino sono 14733. La ripartizione nelle Regioni dei nuovi casi di positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore: nel Lazio oggi 68 casi e nessun decesso. In Lombardia oggi sono 61 i nuovi casi positivi. Tre decessi nelle ultime 24 ore. Nelle Marche sono 5 i casi: uno in ... Leggi su nextquotidiano

