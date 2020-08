Huawei, TikTok e ora Alibaba. Così Trump mette fuori gioco la Cina e avvisa l'Italia (Di domenica 16 agosto 2020) A rilanciare l'allarme della Casa Bianca è stato Keith Krach , Sottosegretario di Stato per la Crescita economica, l'Energia e l'Ambiente, in una intervista al quotidiano La Stampa . L'obiettivo ... Leggi su formiche

Il presidente Usa conferma l’intenzione di mettere al bando il gigante cinese dell’e-commerce Alibaba. Si tratterebbe di una misura choc che seguirebbe le interdizioni già emesse nei confronti di Huaw ...

Business news: India-Cina, anche Nuova Delhi pronta a escludere Huawei e Zte dallo sviluppo del 5G

Nuova Delhi, 16 ago 00:00 - (Agenzia Nova) - Anche l’India si prepara a escludere le aziende cinesi dai piani di sviluppo delle reti 5G. Lo afferma l’emittente satellitare “Bloomberg” citando fonti an ...

