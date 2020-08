Hotel: nell’estate nera post Covid c’è chi fa meglio dell’anno scorso (Di domenica 16 agosto 2020) «Una stagione così buona non la ricordo dal 2009». Lasciano abbastanza di stucco queste parole, tanto più perché pronunciate da un albergatore. Perché se è vero che i dati di Ferragosto per il turismo italiano sembrano leggermente migliori, arrivano dopo mesi di crisi nera (con occupazioni al 15%) e un futuro incerto. Ci sono delle eccezioni positive. Matteo gestisce tre strutture ricettive nella frazione riminese di Rivabella e parla di un anno tutt’altro che negativo per quanto riguarda le presenze nei tre hotel che gestisce con la famiglia. «L’albergo che abbiamo sul mare a luglio ha registrato circa un +40% rispetto all’anno scorso; e nel 2019 non era andata male, per capirci». Leggi su vanityfair

