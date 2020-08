Highlights F1 GP Spagna 2020: vince Hamilton, delude la Ferrari (VIDEO) (Di domenica 16 agosto 2020) Il VIDEO degli Highlights del Gran Premio di Spagna Anniversario della Formula 1. Lewis Hamilton conquista la vittoria portandosi a sole tre vittorie dall’eguagliare Micheal Schumacher nella classifica all-time dei successi. Il leader del Mondiale precede Verstappen e Bottas. Settimo Vettel, eroico con una sola sosta e probabilmente meritevole di un risultato migliore, mentre c’è da segnalare purtroppo il ritiro per problemi elettrici sulla SF1000 di Charles Leclerc al 41° giro. Di seguito gli Highlights di questa gara. Leggi su sportface

La stagione 2020 della F1 è proseguita oggi con la gara del GP di Spagna, sesto appuntamento del Mondiale: in questo video di Sky viene mostrato il meglio della prova del calendario iridato conquistat ...