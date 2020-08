Highlights e gol Siviglia-Manchester United 2-1: semifinale Europa League (VIDEO) (Di domenica 16 agosto 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Siviglia-Manchester United 2-1, match della prima semifinale di Europa League 2019/2020. Gran primo tempo a Colonia delle due squadre: il primo lampo è dei Red Devils in vantaggio su rigore di Bruno Fernandes dopo il fallo in area di Diego Carlos su Rashford. Ma la risposta degli andalusi è puntuale: Ocampos premia la sovrapposizione di Reguilon che crossa e trova Suso bravo ad appoggiare in rete col mancino. E nel finale c’è il gol che vale la finale: Jesus Navas crossa dalla destra e trova de Jong in area per la zampata vincente. Leggi su sportface

stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Siviglia-Manchester United 2-1: video, gol e highlights della partita di Europa League - SkyTG24 : Siviglia-Manchester United 2-1: video, gol e highlights della partita di Europa League - infoitsport : Siviglia-Manchester United 2-1, gol e highlights: andalusi in finale - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: VIDEO - Storico 3-1 del Lione di Garcia contro il City di Guardiola: gol e highlights - NicolaTravierso : RT @TuttoMercatoWeb: VIDEO - Storico 3-1 del Lione di Garcia contro il City di Guardiola: gol e highlights -