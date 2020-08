Harry, Meghan e l’indipendenza ritrovata in una villa da 10milioni di dollari (Di domenica 16 agosto 2020) Sposare il membro di una famiglia reale, si sa, non è cosa facile, ma se quel giovane rampollo è il principe Harry, discendente della Royal Family più longeva d’Europa le cose si complicano ancora di più. Protocollo, etichetta, procedure, viaggi organizzati, eventi, un ruolo sociale che deve essere esemplare in tutto, addio ai profili social e tanto altro. Se da un lato si guadagna il prestigio e una vita fatta di privilegi, dall’altro si ci sono sacrifici e compromessi da accettare come, ad esempio, una costante attenzione mediatica. Meghan Markle era pronta a tutto questo quando lei è Harry si sono incontrati? Lei, attrice e modella americana avrebbe dovuto, o almeno questo è quello che il principe Harry si aspettava, finendo invece col trovarsi, a poco ... Leggi su thesocialpost

