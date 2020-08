Harry e Meghan, nuova villa a Montecito in California, vale 11 milioni di dollari (Di domenica 16 agosto 2020) I Duchi “ribelli” di casa Windsor hanno finalmente scelto la residenza definitiva in cui andranno ad abitare assieme al piccolo Archie. Harry e Meghan, dopo il breve soggiorno a Vancouver, hanno deciso che la lussuosa villa a Montecito, a Santa Barbara in California sarà la loro “sede base”. Si tratta di uno dei posti più esclusivi in cui prendere dimora, a confermarlo è il fatto che i “vicini di casa” sono Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres e Drew Barrymore. La residenza, in stile Luigi XIV, ha nove camere da letto, undici bagni, piscina, sauna, palestra ed un immenso parco tutt’attorno. Prezzo decisamente elevato, si parla di 11 milioni di dollari (circa 10 milioni di euro), comprata con ... Leggi su urbanpost

Sembra proprio che ci sia stato un tempo in cui Meghan Markle (che ha appena compiuto 39 anni festeggiando negli Usa con poche amiche) e Kate Middleton potessero diventare grandi amiche. A raccontarlo ...

