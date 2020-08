Hamilton trionfa in Spagna, Vettel settimo, Leclerc si ritira (Di domenica 16 agosto 2020) BARCELLONA (Spagna) (ITALPRESS) – Ancora Lewis Hamilton. Sesto Gran Premio stagionale in Formula Uno ed ennesimo successo – il numero 88 in carriera, a -3 dal record di Michael Schumacher – per il pilota anglo-caraibico della Mercedes che va a trionfare tra le curve del Circuit de Catalunya con una prestazione da leader incontrastato. Scattato dalla pole position, Hamilton ha gestito alla perfezione le gomme cancellando i fantasmi del GP del 70° Anniversario. Ed è proprio Max Verstappen, vincitore a Silverstone, a conquistare il secondo posto grazie al sorpasso al via ai danni dell’altra Mercedes di Valtteri Bottas, terzo sul podio. Quarto posto per la Racing Point di Lance Stroll per via dei cinque secondi di penalità inflitti al compagno di squadra Sergio Perez. Sesto Carlos ... Leggi su ilcorrieredellacitta

