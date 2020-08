Hamilton tirannico in Spagna, ma l’MVP è Vettel: una gara eroica nel buio pesto Ferrari (Di domenica 16 agosto 2020) Lewis Hamilton torna a dominare. Il Gp del 70° Anniversario, complicato dal blistering sulle gomme della Mercedes a causa delle alte temperature, è stato solo un incidente di percorso. Il pilota britannico si è presto adattato al caldo della Catalogna, favorito forse da qualche grado in meno rispetto a quanto ci si aspettava a causa dei nuvoloni che hanno minacciato la pista, pur senza piovere. Poca differenza per il campione in carica, autore di una prova tirannica: primo dall’inizio alla fine, senza la minima sbavatura, in totale controllo della corsa anche quando il solito Max Verstappen le provava tutte per cercare di mettergli pressione. L’olandese si conferma la minaccia numero 1 della Mercedes, piazzandosi secondo davanti a Valtteri Bottas che firma nel finale il giro più veloce, ma si dimostra ancora una volta troppo ... Leggi su sportfair

