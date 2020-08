Hamilton tirannico in Spagna, ma l’MVP è Vettel: una gara eorica nel buio pesto Ferrari (Di domenica 16 agosto 2020) Lewis Hamilton torna a dominare. Il Gp del 70° Anniversario, complicato dal blistering sulle gomme della Mercedes a causa delle alte temperature, è stato solo un incidente di percorso. Il pilota britannico si è presto adattato al caldo della Catalogna, favorito forse da qualche grado in meno rispetto a quanto ci si aspettava a causa dei nuvoloni che hanno minacciato la pista, pur senza piovere. Poca differenza per il campione in carica, autore di una prova tirannica: primo dall’inizio alla fine, senza la minima sbavatura anche quando il solito Max Verstappen le provava tutte per cercare di mettergli pressione. L’olandese si conferma la minaccia numero 1 della Mercedes, piazzandosi secondo davanti a Valtteri Bottas che firma nel finale il giro più veloce, ma si dimostra ancora una volta troppo timido in alcune fasi decisive ... Leggi su sportfair

