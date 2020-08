Grosseto, 17enne scomparsa da 8 giorni: terribile sospetto (Di domenica 16 agosto 2020) Elena Miruna Nemteanu, 17 anni, è scomparsa da Grosseto venerdì 8 agosto: da quel giorno non si hanno più tracce di lei. Da ormai otto giorni non si hanno più notizie di Elena Miruna Nemteanu, la 17enne scomparsa da Grosseto venerdì 8 agosto. La giovane ragazza era uscita di casa di nascosto e non è … Leggi su viagginews

17enne scomparsa da 8 giorni, nessuna notizia: il caso a “Chi l’ha visto?”

GROSSETO. «Preghiamo tanto. Tutti i santi giorni. Ma sono passati troppi giorni. Troppi...». Alla signora Mihaela è rimasto appena un filo di voce. Da otto giorni è chiusa nella sua casa di via Lombar ...

