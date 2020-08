Griezmann Juventus, “Mundo Deportivo”: affare fattibile solo in un caso (Di domenica 16 agosto 2020) Griezmann Juventus – La Juve adesso cerca rinforzi di spessore: i bianconeri dopo aver annunciato Andrea Pirlo come nuovo allenatore si preparano a un restyling dell’organico. Torna in voga un vecchio obiettivo ma tutto dipenderà da una cessione illustro: l’affare è fattibile solo a una condizione. Griezmann Juve: sì in caso di partenza di Dybala La Juventus non ha ancora deciso il futuro di Paulo Dybala, ma valuta alternative: secondo quanto riferito dal quotidiano catalano Sport, in caso di partenza della Joya, i bianconeri potrebbero tuffarsi su Antoine Griezmann, inserito dal Barcellona nella lista cessioni. Leggi anche: Suarez Juventus, il pistolero in uscita: ... Leggi su juvedipendenza

