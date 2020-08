Grave incidente Moto 2: pilota malese travolge la moto di Bastianini (Di domenica 16 agosto 2020) Un gravissimo incidente &eGrave; avvenuto durante la corsa di moto 2 sul circuito di Spielberg in Austria. Coinvolti il pilota italiano Enea Bastianini e il malese Hafizh Syahrin. Hafizh Syahrin ha letteralmente centrato in pieno la moto di Bastianini, che &eGrave; rimasta a ingombrare il centro della pista dopo che il suo pilota ne ha perso il … L'articolo &eGrave; stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Un gravissimo incidente è avvenuto durante la corsa di Moto 2 sul circuito di Spielberg in Austria. Coinvolti il pilota italiano Enea Bastianini e il malese Hafizh Syahrin. Hafizh Syahrin ha ...

Alex Zanardi: come sta l’atleta a distanza di due mesi dall’incidente

Come sta Alex Zanardi, ricoverato in terapia intensiva dopo diversi interventi a seguito dell'incidente verificatosi il 19 giugno 2020. A distanza di quasi due mesi dall’incidente che lo ha coinvolto ...

