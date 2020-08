Grand Theft Auto 5 ha venduto altre 400.000 copie nel Regno Unito durante la quarantena (Di domenica 16 agosto 2020) La quarantena da coronavirus, tutt'ora un problema sentito nel mondo, ha costretto molte persone all'isolamento forzato e alla ricerca di qualsiasi forma d'intrattenimento disponibile, per evadere dalla realtà e sgombrare la mente dai cattivi pensieri.Secondo quanto riportato dalla Entertainment Retailers Association, la quale ha registato le vendite di film e videogiochi in UK, dal 23 marzo al 13 giugno, la quarantena pare abbia favorito molto l'industria cinematografica e videoludica.I due prodotti più venduti durante questo periodo sono infatti due film, Star Wars Episode 9 The Rise of Skywalker, con 637,484 copie vendute e Frozen 2 con 541,783 copie. Tuttavia, anche i videogames hanno fatto la loro parte e la classifica stilata dalla ERA vede FIFA 20 come videogioco più ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #GrandTheftAuto5 ha venduto altre 400.000 copie nel Regno Unito durante la quarantena. - GamingToday4 : Grand Theft Auto V ha venduto più di 400.000 copie durante il lockdown nel solo Regno Unito - IGNitalia : Lazlow Jones lascia Rockstar Games dopo circa diciotto anni trascorsi tra le fila della software house: si occupava… - dyopamina : il capitolo 25 di midnight sun è praticamente un mix tra grand theft auto e fast and furious - Miki_2313 : RT @Eurogamer_it: #FallGuys è un successo: superato perfino #GrandTheftAutoV nella classifica dei più giocati di #Steam. -