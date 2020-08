Gp Spagna, Vettel: "L'azzardo ha pagato, ma eravamo da 10° posto" (Di domenica 16 agosto 2020) Undicesimo al via, settimo al traguardo. E nonostante il risultato finale Sebastian Vettel può dire di aver fatto una bella gara, dopo una gestione della gomma impeccabile che gli ha permesso di ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

Questa l'analisi di Sebastian Vettel: "Le abbiamo provate tutte, in quella fase ho pensato che potessimo correre quel rischio perché non avevamo nulla da perdere, stavamo lavorando sull'idea di avere ...MONTMELO' - "Vettel partiva un po' indietro, ha fatto un'unica sosta ed è riuscito ad arrivare settimo. Ma in generale dobbiamo riuscire a sfruttare al meglio la macchina e ogni qualvolta non ci riusc ...