Gp Spagna, Hamilton: "Ammiro questa Mercedes, grande giornata" (Di domenica 16 agosto 2020) MONTMELO' - "E' stata una grandissima giornata. Quest'oggi ho ammirato la mia macchina per quello che è riuscita a fare: è stato sorprendente vedere questa gestione gomme dopo i problemi avuti a ... Leggi su corrieredellosport

SkySportF1 : HAMILTON TORNA ALLA VITTORIA Bottas si arrende a Verstappen I risultati ? - Eurosport_IT : ANCORA LEWIS HAMILTON ? Il Campione del Mondo chiude davanti a #Verstappen e #Bottas il GP di Spagna, ritiro per… - CorriereCitta : Hamilton trionfa in Spagna, Vettel settimo, Leclerc si ritira - LiveGPit : #F1 Gp Spagna: Hamilton vola e fa 88 nella noia di Barcellona Di @StefanoDeNicolo - ferruccio1958 : RT @SkySportF1: HAMILTON TORNA ALLA VITTORIA Bottas si arrende a Verstappen I risultati ? -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Hamilton

Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Spagna dopo aver svolto 66 giri da leader. Ottenendo la sua 88esima vittoria, aumenta il suo vantaggio nella classifica piloti Lewis Hamilton, leader dall’inizio ...L'inglese della Mercedes non trova difficoltà a vincere in Spagna. Altra gara deludente per le rosse a Montmelò: Vettel conclude settimo, Leclerc finisce la propria corsa con un ritiro.