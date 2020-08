Gp Spagna, Binotto: "Avevamo il potenziale per chiudere al 4° posto" (Di domenica 16 agosto 2020) Una vettura che risale dall'11° al 7° posto con un'ottima gestione delle gomme da parte di Vettel, l'altra, quella di Leclerc, ammutolita per un guasto elettrico mentre si trovava a battagliare ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

Mattia Binotto ha analizzato così la domenica catalana ai microfoni di Sky: "C'è da riflettere e migliorare dopo ogni week-end. Questa era una pista difficile per noi, a massimo carico come l'Ungheria ...

Ferrari, Binotto: "Gara compromessa in qualifica, Leclerc poteva essere 4°"

MONTMELO' - "La vettura potenzialmente era da quarto posto ma ci siamo complicati troppo la vita in qualifica partendo dalla nona e dall'undicesima posizione. Abbiamo compromesso la gara in qualifica ...

