Gp di Spagna, Hamilton domina e trionfa davanti a Verstappen. Vettel 7°, Leclerc si ritira (Di domenica 16 agosto 2020) Lewis Hamilton è il vincitore del Gran Premio di Spagna . Il pilota anglo-caraibico della Mercedes precede al traguardo Max Verstappen su Red Bull e il compagno di squadra Valtteri Bottas. ritirato Charles... Leggi su feedpress.me

SkySportF1 : HAMILTON TORNA ALLA VITTORIA Bottas si arrende a Verstappen I risultati ? - Eurosport_IT : ANCORA LEWIS HAMILTON ? Il Campione del Mondo chiude davanti a #Verstappen e #Bottas il GP di Spagna, ritiro per… - alexsecchi83 : RT @P300it: F1 | GP di Spagna 2020: Hamilton vince su Verstappen e Bottas. Vettel 7° con onore, Leclerc KO - marcofeltracco : RT @SkySportF1: HAMILTON TORNA ALLA VITTORIA Bottas si arrende a Verstappen I risultati ? - xmintyoongi : RT @SamuelaFerraro: “Lewis Hamilton vince di forza il gran premio di Spagna” mi chiedo quale forza mi chiedo dove stava la fatica -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Hamilton

Sono riuscito a spingere dall'inizio alla fine". Così Lewis Hamilton ha commentato il successo odierno in Catalogna, quarto stagionale per il sei volte campione del mondo. Successivamente il ...Sta per cominciare il Gran Premio di Spagna sul Circuito di Catalogna, sede della sesta gara del mondiale 2020 di Formula 1. La Mercedes vuole tornare sul gradino più alto del podio e proverà a farlo ...