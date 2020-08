Golf, Sam Horsfield vince anche il Celtic Classic dopo l’Hero Open: Lorenzo Gagli il migliore degli italiani (Di domenica 16 agosto 2020) Secondo successo nell’arco di due settimane per l’inglese Sam Horsfield, vincitore con 266 (67 64 68 67, -18) colpi del Celtic Classic, quarto dei sei eventi “UK Swing” ciclo di gare con cui è ripreso l’European Tour dopo il lockdown. Sul percorso del Celtic Manor Resort (par 71), a City of Newport in Scozia, bella prova di Lorenzo Gagli, 14° con 273 (67 70 69 67, -11), e a metà classifica Edoardo Molinari, 47° con 278 (-6), Guido Migliozzi e Francesco Laporta, 57.i con 280 (-4). Sam Horsfield, 23enne inglese di Manchester, tifoso dello United e già vincitore dell’Hero Open, primo titolo in carriera, ha raggiunto alla prima buca lo scozzese Connor ... Leggi su sportfair

MolonVerona : @MarykoMayko @PaoloRonk @Sam_Ishtar @matteorenzi No no ti sei sbagliato, avrà un campo da golf di case. - MarykoMayko : @PaoloRonk @Sam_Ishtar @matteorenzi Se vince anche la querela (risarcimento richiesto= 1.000.000 €) contro chi lo… -