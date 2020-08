Gli italiani tornano contagiati, la Croazia se ne frega: Vita va avanti, accettiamo il rischio (Di domenica 16 agosto 2020) La Croazia sceglie di “mandare avanti Vita e turismo” nonostante i contagi di coronavirus continuino ad aumentare, anche tra gli italiani in vacanza. Gli italiani, soprattutto giovani, continuano a tornare dalla Croazia positivi al coronavirus ma ai croati importa poco dal momento che non si fanno problemi neppure con i contagi di casa loro. Con poco più di quattro milioni di abitanti e meta di turismo, la Croazia segnala 162 nuovi casi di coronavirus e due decessi per complicanze legate al Covid-19. Nonostante il nuovo bollettino lasci ben sperare rispetto ai 208 contagi riportati di venerdì e ai 180 di giovedì, si tratta comunque per il Paese dei dati più preoccupanti da febbraio. Eppure. «Abbiamo ... Leggi su chenews

