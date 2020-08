Giulio Gallera, il selfie in ospedale dopo l'incidente (Di domenica 16 agosto 2020) Lincidente 16 agosto 2020 18:45 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery Facebook 1 ... Leggi su tgcom24.mediaset

007Vincentxxx : RT @fasulo_antonio: L'assessore al Welfare della #RegioneLombardia Giulio #Gallera ha sbattuto la testa giocando a paddle mentre era in vac… - fasulo_antonio : L'assessore al Welfare della #RegioneLombardia Giulio #Gallera ha sbattuto la testa giocando a paddle mentre era in… - VPellenghi : Già era porla pirla prima, figuriamoci dopo una racchetta da trenta punti #gallera - Italiano_4ever : @LucaBizzarri @stanzaselvaggia È giustificabile, avrà oltre il 37,5% di febbre... - clikservernet : Giulio Gallera, ferragosto al pronto soccorso di Lavagna dopo partita a paddle -

Ultime Notizie dalla rete : Giulio Gallera

L'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera si è ferito alla testa giocando a paddle mentre era in vacanza a Lavagna, in Liguria. A raccontarlo, con un post su Instagram, è stato lo ...La Regione Lombardia sta lavorando in queste ore con il ministero della Salute e con Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Malpensa e Linate, per poter effettuare direttamente in prossimità o ...