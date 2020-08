Giulia De Lellis: protagonista di Somebody to love, videoclip del nuovo brano di Andrea Damante (Di domenica 16 agosto 2020) In questi ultimi giorni, il web non sta facendo altro che parlare della storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Dopo un periodo in cui molti avevano insinuato che tra i due fosse già finita, sono intervenuti i diretti interessati, ammettendo di star attraversando un periodo difficile. Se la sfera privata sta subendo … L'articolo Leggi su dailynews24

FraMallone : RT @dobrevsunicorns: L’espressione di Andrea Damante quando guarda Giulia De Lellis è visibile nonostante lui sia di spalle. LA LORO MAGIA… - ange02021 : @LuBennet A questo punto fiero di seguire Giulia De Lellis e Chiara ferragni che una come lei no?! - ElisaSoldani1 : @KateFont73 Un'attivista vegana,tra le altre cose (che vanno dalle proteste Alitalia al Grande Fratello e ad una li… - yoonminyj : RT @WillHerondaleJM: tra l'altro nelle storie di instagram insulta Chiara Ferragni e Giulia De Lellis a casissimo solo per dimostrare che l… - WillHerondaleJM : tra l'altro nelle storie di instagram insulta Chiara Ferragni e Giulia De Lellis a casissimo solo per dimostrare ch… -