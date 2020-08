Giro del Delfinato – L’ultima tappa a Kuss! Nella generale si ritira Roglic: trionfo per Martinez! (Di domenica 16 agosto 2020) Un finale ricco di colpi di scena quello dell’ultima tappa del Giro del Delfinato. La vittoria di Sepp Kuss sul traguardo di Megeve passa quasi in secondo piano, nonostante un ottimo scatto a poco meno di una decina di km dal finale della corsa. Il motivo? Le dinamiche della classifica generale, stravolte dal ritiro di Primoz Roglic che ha deciso di non presentarsi al via della tappa a causa della caduta di ieri. Si riapre quindi la corsa al primo posto, occupato da Thibaut Pinot, che si vede sfilare la vittoria da Daniel Martinez che chiude con un ottimo secondo posto e conquista la classifica generale davanti al francese staccato di 29 secondi. Terzo posto odierno per Pogacar. L'articolo Giro del Delfinato – ... Leggi su sportfair

AlbertoBagnai : Tra l’altro, oltre a essere in ritardo sugli economisti intellettualmente onesti (pochi), sono anche spectacularly… - sole24ore : Il giro d'affari del cicloturismo ammonta a circa 7,6 miliardi di euro l'anno - annelaurebonnet : Domenech prende in giro gli allenatori italiani dopo la vittoria del PSG stasera. Manco scrivere Gasperini gli vien… - mzmilena : @dick_handley @51inif @AndreaScanzi Non è dato a sapere che fine abbia fatto Ciro, per il giro in moto d'acqua del… - jenlisaswasabi : e comunque usare i termini trans transgender e relativi sinonimi per scherzare o “prendere in giro i locals” è a di… -