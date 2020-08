Giovane italiano muore in caserma polizia tedesca dopo il fermo: “non è morte naturale” (Di domenica 16 agosto 2020) E’ giallo sulla morte improvvisa di un 37enne italiano preso in custodia dalla polizia tedesca a Dresda: ucciso o drogato? “Non si è trattato di morte naturale” – dice la procura. Un cittadino italiano di 37 anni non è riuscito a superare la notte dentro le celle di sicurezza di un commissariato a Dresda, in Germania. La notizia della sua morte è stata resa nota dalla procura, che ha aperto una indagine. Secondo quanto riferito, l’italiano era stato fermato e poi condotto ad una stazione di polizia dopo essersi comportato in maniera violenta in un bar. Testimoni hanno detto che lanciava bottiglie e altri oggetti. Una volta arrestato, l’uomo ... Leggi su chenews

Giovane italiano muore in caserma polizia tedesca dopo il fermo: "non è morte... CheNews.it

“Uno dei problemi nella lotta la Covid è l’analfabetismo funzionale, che crea incoscienza sulle malattie infettive in un Paese dove l’educazione scientifica è sottoterra”. L’epidemiologo dell’Universi ...

Meno morti sulle strade italiane ma piu' giovani

