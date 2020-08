Giornalista aggredita da bagnanti sgomberati a Palermo: «Mi hanno picchiato tante donne» (Di domenica 16 agosto 2020) Un accampamento irregolare in spiaggia, come se ne sono visti tanti in questo week-end di Ferragosto: bagnanti che pur di non perdere il posto in prima fila al mare, mettono su le tende per ‘prenotarsi’. È successo Punta Barcarello a Sferracavallo, nei pressi di Palermo, e una Giornalista che collabora con la testata Palermo Today voleva riprendere lo sgombero portato avanti dai carabinieri. Tuttavia, è stata aggredita insieme a un’amica: c’è stata necessità di un intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari dell’ospedale Cervello. LEGGI ANCHE > Le due ragazze che hanno denunciato un’aggressione a una manifestazione anti Ddl Zan Sferracavallo, Giornalista aggredita dai ... Leggi su giornalettismo

